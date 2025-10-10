Украина заявила о готовности к олимпийскому перемирию на время Игр-2026

Российский фигурист Петр Гуменник обеспечил себе участие в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Он стал победителем квалификационного турнира в Пекине, набрав 262,82 балла по итогам короткой (93,80) и произвольной (169,02) программ. Ему 23 года, он уже имеет в своем активе серебро и бронзу чемпионатов РФ, а также два раза побеждал в финале Гран-при страны.