Украина заявила о готовности к олимпийскому перемирию на время Игр-2026

Украинские власти поддерживают идею Италии о всемирном перемирии во время проведения зимней Олимпиады-2026. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Он добавил, что начать перемирие Киев готов уже сейчас, передает РБК.

Зимние Олимпийские игры будут проходить в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля следующего года.

Ранее глава МИД Италии сообщил, что Рим предложит ООН объявить олимпийское перемирие на время проведения предстоящей зимней Олимпиады.

Российский фигурист Петр Гуменник обеспечил себе участие в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Он стал победителем квалификационного турнира в Пекине, набрав 262,82 балла по итогам короткой (93,80) и произвольной (169,02) программ. Ему 23 года, он уже имеет в своем активе серебро и бронзу чемпионатов РФ, а также два раза побеждал в финале Гран-при страны.

Ранее отбор в Пекине успешно прошли фигуристка Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов.

