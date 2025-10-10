Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о детях

«Я бы хотела сказать слова благодарности первой леди США Меланье Трамп за ее внимание и заботу к семьям и детям, затронутым военным конфликтом. Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить эту гуманитарную миссию в интересах семей и детей», — заявила Львова-Белова.