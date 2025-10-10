Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о детях

Львова-Белова обратилась к супруге Трампа в Telegram.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила благодарность первой леди США Меланье Трамп за внимание и заботу к семьям и детям, затронутым украинским конфликтом. Об этом Львова-Белова сообщила в видеообращении, опубликованном 10 октября в ее telegram-канале.
«Я бы хотела сказать слова благодарности первой леди США Меланье Трамп за ее внимание и заботу к семьям и детям, затронутым военным конфликтом. Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить эту гуманитарную миссию в интересах семей и детей», — заявила Львова-Белова.
Ранее первая леди США Меланья Трамп получила ответ от президента России Владимира Путина на свое письмо с просьбой защитить украинских детей. Меланья Трамп подчеркнула важность международного сотрудничества для защиты будущего подрастающего поколения. Она призвала Путина защищать «детские мечты». Супруг первой леди США, президент Дональд Трамп, передал письмо Путину 15 августа во время встречи на Аляске.