Суд по иску Генпрокуратуры постановил изъять имущество СПбГУП в собственность РФ

Ранее сообщалось, что Главное следственное управление СК России наложило арест на имущество бывшего первого заместителя директора Росгвардии Виктора Стригунова на сумму свыше 25 млн рублей. Мера была принята для обеспечения возможного штрафа, гражданского иска и взысканий. Экс-чиновнику предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Следствие установило, что в сентябре 2014 года между МВД и ООО «СУ Ремстройторг» был заключён контракт на возведение учебного центра в Кемеровской области, контроль за исполнением которого был возложен на Стригунова. Объект так никогда и не был введен в эксплуатацию.