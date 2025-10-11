Что можно и нельзя делать в Харитонов день 11 октября на Катальщик

Православная церковь 11 октября вспоминает святого Харитона Исповедника. В народе принято праздновать Харитонов день. Вместе с тем есть еще одно название — Катальщик. Оно связано с тем, что женщины в указанный период занимались рукоделием и пряжей.
Что нельзя делать 11 октября.
Запрещено без надобности выходить на улицу. Считалось, что подобным образом можно навлечь на себя несчастье. Кроме того, 11 октября не подходит для замужества. Предки верили, что у молодых семейная жизнь будет непростой. Не следует заниматься уборкой. Это может привести к финансовым трудностям.
Что можно делать 11 октября.
По традиции, в названный день было принято заниматься домашними делами. Так, женщины устраивали посиделки за рукоделием и пряжей. Чаще всего это завершалось танцами и пением.
Согласно приметам, деревья, которые зацвели повторно, предсказывают затяжную и теплую осень. В том случае, если Луна в кругах, то ждали засушливого лета.
Ранее Белгидромет сказал про похолодание и мокрый снег в Беларуси.
Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на Покровскую Родительскую субботу 11 октября.