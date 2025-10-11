Что можно и нельзя делать в Харитонов день 11 октября на Катальщик

Запрещено без надобности выходить на улицу. Считалось, что подобным образом можно навлечь на себя несчастье. Кроме того, 11 октября не подходит для замужества. Предки верили, что у молодых семейная жизнь будет непростой. Не следует заниматься уборкой. Это может привести к финансовым трудностям.