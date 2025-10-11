С любимыми не расстается: Эйфман привез в Москву «Красную Жизель»

Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана привез в столицу «Красную Жизель». Премьеру кардинально переосмысленного варианта всемирно известного спектакля труппа представила на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес». Биографию непревзойденной балерины Ольги Спесивцевой, прошедшей путь от сцены Мариинки до сумасшедшего дома в эмиграции, рассказали языком танца. На премьеру поспешили театралы, бомонд и звезды. «Известия» тоже побывали в МАМТ.
Возвращение «Красной Жизели».
Приезд труппы Эйфмана в Москву всегда вызывает ажиотаж. Три вечера подряд аншлаги — это нормально. Билеты раскупили еще месяц назад, хотя только летом театр из Санкт-Петербурга представлял свои хиты — балеты «Русский Гамлет» и «Преступление и наказание» — на сцене Большого. Теперь Эйфман вернулся с новым спектаклем на музыку Чайковского, Шнитке и Бизе, повествующим о судьбе русской балерины Ольги Спесивцевой, которую за рубежом так и прозвали — Красная Жизель. Российской аудитории хорошо знаком дебютный фильм Алексея Учителя о ней под названием «Мания Жизели», ее там играла Галина Тюнина.
Премьера проходила в рамках фестиваля «Черешневый сад». Это событие модное и гламурное. В фойе можно было встретить светский бомонд, политиков, спортсменов, артистов. Были замечены Леонид Ярмольник, Сергей Филин, Георги Смилевски, хореограф Гедиминас Таранда, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, юрист Михаил Барщевский, экс-глава Большого театра Владимир Урин, директор Театра оперетты Владимир Тартаковский, телеведущий Кирилл Клейменов.
Как говорит Эйфман, спектакли устаревают. И показывать их в качестве музейных реликвий он не хочет. Зритель должен видеть точное отражение актуальных технических, пластических и профессиональных возможностей его театра. Но если какие-то спектакли становятся историей, то «Красной Жизели» выпал счастливый билет: ее ждало второе рождение. Легендарная постановка 1997 года объехала полмира. А в 2025-м «Красная Жизель» вернулась в репертуар театра, только в новом прочтении. Абсолютно оригинальный, новый балет.
— Есть герои, с которыми не хочется расставаться, — говорит Борис Эйфман. — Спектакль рассказывает о трагической судьбе величайшей балерины ХХ века Ольги Спесивцевой. И мне хотелось, чтобы спектакль был посвящен ей и тем актерам, ушедшим со сцены, но оставшимся в памяти зрителей, в истории на века.
Сойти с ума.
Прима-балерина прожила 96 лет. Жизнь ее была полна как ярких событий, так и страшных. В 1913 году Ольга Спесивцева стала частью императорской балетной труппы и дебютировала на сцене Мариинки. Ее заметил основоположник классического романтического балета Михаил Фокин и пригласил в Америку. Но она предпочла Париж, где Сергей Дягилев организовал «Русские сезоны». Антрепренер собирал собственный балет. Ольга Спесивцева и Анна Павлова были его примами. Но первая до 1924 года оставалась еще и примой Мариинки. Спесивцеву считали непревзойденной Жизелью. Как вспоминают современники, героиня Ольги Спесивцевой была хрупка, беззащитна, будто из другого мира.
В 1924 году Спесивцева эмигрировала во Францию. В этом ей помог муж Борис Каплун, который был членом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Сам позже был расстрелян. Балерина работала с Фокиным, Баланчиным, Лифарём, Нижинским, была примой Гранд-опера. А в 1939 году перебралась в США. Там жизнь не складывалась. Проявились признаки психического заболевания. 20 лет она провела в лечебнице. Ей удалось восстановиться, но с балетом Ольга Спесивцева покончила. Она прожила долгую жизнь в пансионате благотворительного фонда. Умерла в 1991 году, а через несколько лет в память о великой балерине Борис Эйфман поставил «Красную Жизель».
— Она сама говорила: «Я так погружаюсь в эту роль, что мне всё сложнее возвращаться в реальную жизнь». И вот однажды она не вернулась, — говорит Борис Эйфман. — Для меня безумие — это не болезнь, а какой-то особый мир человека, который нам не познать.
Судьба Жизели стала и судьбой балерины, чье имя неразрывно связано с героиней балета Адольфа Адана.
Красный комиссар и летающая голова.
В постановке Эйфмана у героев нет имен, это просто Балерина, Комиссар, Учитель, Партнер. Главную партию хореограф доверил ведущей солистке своего балета Виктории Мокроусовой.
Ее героиня начинает свой путь в балетном классе, где среди всех учениц ее выделяет Учитель (Сергей Волобуев). Это он ведет ее на сцену Императорского театра. Там ее замечают большевистские лидеры: революционеры отвергают буржуазное искусство, но не восхищаться балериной не могут. Приходит и новая любовь в лице покровителя Комиссара (Игоря Субботина). И вот Балерина уже выступает для рабочих и крестьян. Учитель бросает вызов Комиссару, невероятная танцевально-боевая сцена дуэли двух соперников завершается безоговорочной победой новой власти. Но Комиссару рано праздновать победу.
— Самый главный момент в спектакле — когда муж помогает ей покинуть родину ценой своей жизни: она бежит на пароход с чемоданом, а его убивают, — говорит Виктория Мокроусова.
За границей у Балерины появляется Партнер (Филипп Аржанов). Это прообраз Сержа Лифаря. Они вместе танцуют в балете «Жизель» Адана, однако вне сцены быть вместе им не суждено. Одна из страшных сцен — безумие Балерины. Она помешалась, будучи отвергнутой Партнером. И теперь ей остается лишь фантазировать, как она целует и обнимает его голову. Сцена технически сложная: танцовщик в глубине сцены скрыт за черными полотнищами занавеса. Только голова парит над сценой, то падая, то взмывая ввысь, ускользая от объятий Красной Жизели.
Луч света в темном царстве.
В спектакле поражает созданный сценографами объем декораций. Вячеслав Окунев воспроизвел на сцене МАМТ буквально подмостки и зрительный зал Мариинки. Ложи блещут золотом, люстра играет огнями. Эти декорации сменяются комсомольскими стройками, балетными классами, парижскими кабаре, сценой Гранд-опера, интерьерами психиатрической лечебницы и даже эшафотом.
Грандиозная световая партитура создана Глебом Фильштинским и Борисом Эйфманом. Свет то завораживает, то создает тайну, то нагоняет страх, то приводит в ужас. Он еще один полноправный герой этого спектакля. Используются все возможности оборудования МАМТ. Борис Эйфман верит, что в следующем году его труппа обретет свое здание и уж там сверкнет своими софитами. А пока ближайшие показы «Красной Жизели» состоятся 17 и 18 октября на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.