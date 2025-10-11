С любимыми не расстается: Эйфман привез в Москву «Красную Жизель»

В 1924 году Спесивцева эмигрировала во Францию. В этом ей помог муж Борис Каплун, который был членом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Сам позже был расстрелян. Балерина работала с Фокиным, Баланчиным, Лифарём, Нижинским, была примой Гранд-опера. А в 1939 году перебралась в США. Там жизнь не складывалась. Проявились признаки психического заболевания. 20 лет она провела в лечебнице. Ей удалось восстановиться, но с балетом Ольга Спесивцева покончила. Она прожила долгую жизнь в пансионате благотворительного фонда. Умерла в 1991 году, а через несколько лет в память о великой балерине Борис Эйфман поставил «Красную Жизель».