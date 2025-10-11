Календарь на 11 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

11 октября в 2025 году отмечают Покровскую родительскую субботу — день особого поминовения усопших. Однако эту дату можно встретить далеко не в каждом православном календаре. Дело в том, что изначально в этот день поминали умерших только в Казанской епархии, позднее традиция распространилась и на соседние. Дата выпадает на ближайшую субботу перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Верующие посещают кладбища, заказывают панихиды и молятся за родных, которых уже нет рядом. Главная идея дня — не скорбь, а светлая память. В православии поминовение — способ проявить любовь и заботу о душах умерших, напомнить себе о преемственности поколений и ценности жизни.