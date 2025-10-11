День банщика и День пиццы с колбасой: какие праздники отмечают в России и мире 11 октября

11 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День банщика, День пиццы с колбасой и Всемирный день мигрирующих птиц.
День банщика.
В День банщика принято поздравлять представителей этой профессии и дарить им подарки, благодаря за их труд. Банщики появились еще в древние времена — в тех странах и культурах, где баня или сауна играют очень важную роль.
День пиццы с колбасой.
Пицца с колбасой — второй по популярности вид этого блюда в мире, поэтому в США отмечается День пиццы с колбасой. В этот праздник следует посетить пиццерию и съесть пеперони или пиццу с любой другой колбасой либо приготовить ее у себя дома в кругу семьи.
Всемирный день мигрирующих птиц.
Всемирный день мигрирующих птиц отмечается с 2018 года с целью расширить знания людей о перелетных птицах, их местах обитания и путях передвижения. Изначально этот праздник справлялся только в мае, но теперь его отмечают дважды в год — в мае и октябре. В эту дату можно выйти на улицу и понаблюдать за мигрирующими птицами.