День банщика и День пиццы с колбасой: какие праздники отмечают в России и мире 11 октября

Всемирный день мигрирующих птиц отмечается с 2018 года с целью расширить знания людей о перелетных птицах, их местах обитания и путях передвижения. Изначально этот праздник справлялся только в мае, но теперь его отмечают дважды в год — в мае и октябре. В эту дату можно выйти на улицу и понаблюдать за мигрирующими птицами.