День банщика и День пиццы с колбасой: какие праздники отмечают в России и мире 11 октября

11 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День банщика, День пиццы с колбасой и Всемирный день мигрирующих птиц.

День банщика.

В День банщика принято поздравлять представителей этой профессии и дарить им подарки, благодаря за их труд. Банщики появились еще в древние времена — в тех странах и культурах, где баня или сауна играют очень важную роль.

День пиццы с колбасой.

Пицца с колбасой — второй по популярности вид этого блюда в мире, поэтому в США отмечается День пиццы с колбасой. В этот праздник следует посетить пиццерию и съесть пеперони или пиццу с любой другой колбасой либо приготовить ее у себя дома в кругу семьи.

Всемирный день мигрирующих птиц.

Всемирный день мигрирующих птиц отмечается с 2018 года с целью расширить знания людей о перелетных птицах, их местах обитания и путях передвижения. Изначально этот праздник справлялся только в мае, но теперь его отмечают дважды в год — в мае и октябре. В эту дату можно выйти на улицу и понаблюдать за мигрирующими птицами.