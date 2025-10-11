Народный календарь. Почему нужно печь блины на Покров, 14 октября

На Покров пекли блины, которыми угощали не только родных, но и друзей. Также хозяйки готовили угощения для домового — делили первый испеченный блин на четыре части и раскладывали их по углам кухни. Считалось, что если домовой будет сыт, то в доме всегда будет тепло, спокойно и уютно.