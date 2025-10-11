Народный календарь. Почему нужно печь блины на Покров, 14 октября

14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. На Руси он был главным осенним праздником. Торжество справлялось в конце сбора урожая, когда начинался свадебный сезон.
В этот день незамужние девушки молились о счастливом браке, а замужние женщины просили Богородицу о благополучии и мире в семье. Бездетные же пары молились о пополнении в семействе.
На Покров пекли блины, которыми угощали не только родных, но и друзей. Также хозяйки готовили угощения для домового — делили первый испеченный блин на четыре части и раскладывали их по углам кухни. Считалось, что если домовой будет сыт, то в доме всегда будет тепло, спокойно и уютно.
Приметы погоды:
Какая погода на Покров — такая и зимой будет.
Утром дождь идет — следующий день выдастся погожим.
Ветер с востока или запада — жди суровую зиму, с юга — мягкую, с севера — снежную.
Теплая и солнечная погода стоит — осень затянется.
Нет снега — две недели еще не выпадет. Выпал снег — снежным будет и 8 ноября.
Именины отмечают: Вера, Алексей, Петр, Роман, Александр, Николай, Иван, Михаил, Георгий.