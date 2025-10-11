Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему нужно печь блины на Покров, 14 октября

14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. На Руси он был главным осенним праздником. Торжество справлялось в конце сбора урожая, когда начинался свадебный сезон.

14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. На Руси он был главным осенним праздником. Торжество справлялось в конце сбора урожая, когда начинался свадебный сезон.

В этот день незамужние девушки молились о счастливом браке, а замужние женщины просили Богородицу о благополучии и мире в семье. Бездетные же пары молились о пополнении в семействе.

На Покров пекли блины, которыми угощали не только родных, но и друзей. Также хозяйки готовили угощения для домового — делили первый испеченный блин на четыре части и раскладывали их по углам кухни. Считалось, что если домовой будет сыт, то в доме всегда будет тепло, спокойно и уютно.

Приметы погоды:

Какая погода на Покров — такая и зимой будет.

Утром дождь идет — следующий день выдастся погожим.

Ветер с востока или запада — жди суровую зиму, с юга — мягкую, с севера — снежную.

Теплая и солнечная погода стоит — осень затянется.

Нет снега — две недели еще не выпадет. Выпал снег — снежным будет и 8 ноября.

Именины отмечают: Вера, Алексей, Петр, Роман, Александр, Николай, Иван, Михаил, Георгий.