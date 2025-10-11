Ричмонд
На заводе в американском Теннесси произошел взрыв: как это отразится на ВСУ

На поврежденном при взрыве заводе в штате Теннесси производили заряды для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах на одном из заводов произошел мощный взрыв. Предприятие располагается в штате Теннесси. Известно, что завод занимается производством кумулятивных зарядов, в том числе, для нужд ВСУ, следует из данных официального сайта.

На странице предприятия сказано, что специалисты занимаются сборкой зарядов модели М2А4. Они способны пробивать броневые плиты и железобетон. Известно, что ВСУ используют эту модель в боях.

Завод Accurate Energy Systems находится в районе Бакснорт. Пока точно не ясно, сколько сотрудников погибло при взрыве 10 октября. Однако информация о наличии пострадавших и жертв уже поступила.

Летом текущего года в США также произошел взрыв на заводе. Только произошло это в штате Калифорния в городе Фремонт. Мощный взрыв практически разорвал на части здание предприятия по производству топливных гранул Horizon Biofuels.