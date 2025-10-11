Трамп снова обозлился на Китай: он намерен ввести высочайшие пошлины

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь сделал жесткое заявление по вопросу ограничений в отношении Китая. Так, Вашингтон планирует ввести 100%-ую пошлину на товары из Пекина. Об этом заявил сам Дональд Трамп в соцсети.
Президент США добавил, что Вашингтон намерен обеспечить экспортный контроль на критически важное ПО. По его словам, все указанные меры вступят в силу 1 ноября.
Стоит уточнить, что Дональд Трамп уже ввел пошлины против Китая. Однако эти ограничения Вашингтону показались недостаточными.
Американский лидер днем ранее заявил, что Пекин якобы «держит мир в заложниках». Он пояснил, что КНР создает монополию на рынке металлов. Вместе с тем Дональд Трамп анонсировал возможное введение повышенных пошлин.