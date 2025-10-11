За десять дней на Украине повреждены 63 энергетических объекта

За десять дней на украинской территории повреждения получили 63 энергетических объекта, информирует украинское издание УНИАН.
«Всего за последние десять дней… атакованы 63 энергетических объекта по всей Украине. Во время новой атаки… удары нанесены по десяти объектам», — говорится в сообщении.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что удары в ночь на десятое октября стали самой масштабной и комплексно спланированной атакой на энергетическую инфраструктуру Украины за весь период СВО.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что ликвидация объектов энергетической инфраструктуры на Украине и последовавший за ним блэкаут отразится на подземных бункерах, где прячется Зеленский.