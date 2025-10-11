Московское «Динамо» обыграло ЦСКА, одержав четвёртую победу подряд в КХЛ

В основное время в составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Егор Римашевский (на 32-й минуте), Джордан Уил (на 42-й минуте) и Максим Джиошвили (на 58-й минуте). Решающий буллит реализовал Никита Гусев. У ЦСКА шайбы забросили Дмитрий Саморуков (на 8-й минуте), Денис Гурьянов (на 14-й минуте) и Даниэль Спронг (на 18-й минуте).