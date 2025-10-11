ВС России вошли в Константиновку в ДНР

Вооруженные силы России вошли в Константиновку в ДНР. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
— Наши военные совершили рывок с направления населенного пункта Предтечино по направлению Константиновки и вошли на ее окраины, — рассказал он РИА Новости, ссылаясь на свои источники.
По его словам, в настоящее время идут ожесточенные бои на восточных окраинах Константиновки. Марочко добавил, что говорить о закреплении российских военных пока еще рано.
Российские бойцы обнаружили подземный туннель длиной около 700 метров, вырытый ВСУ через лесополосу на Константиновском направлении ДНР. Об этом сообщил командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава». По его словам, боевики, находившиеся в туннеле, были ликвидированы. Он пояснил, что туннель проходил почти через всю посадку, и, если разместить там пулеметчика, противник мог бы длительное время сдерживать атаку.
«Дава» также рассказал, что военные ВСУ прятались в трубе под дорогой и использовали тела своих сослуживцев, чтобы выжить.