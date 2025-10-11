ВС России вошли в Константиновку в ДНР

Российские бойцы обнаружили подземный туннель длиной около 700 метров, вырытый ВСУ через лесополосу на Константиновском направлении ДНР. Об этом сообщил командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава». По его словам, боевики, находившиеся в туннеле, были ликвидированы. Он пояснил, что туннель проходил почти через всю посадку, и, если разместить там пулеметчика, противник мог бы длительное время сдерживать атаку.