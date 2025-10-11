Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сделал острое заявление о Китае и Си Цзиньпине: рынок отреагировал резко

Bloomberg: заявление Трампа о Китае спровоцировало падение акций и доллара.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с жестким заявлением о Пекине. Он заявил о намерении отказаться от личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Речь американского лидера мгновенно отразилась на акциях, долларе и криптовалютах, сообщило агентство Bloomberg.

Рынок остро отреагировал на обещание Вашингтона усилить пошлины в отношении товаров из Китая. Так, курс доллара резко упал. При этом подешевела и нефть.

Стоимость многих криптовалют также упала на 1−7%. Кроме того, 3,5% потерял индекс Nasdaq 100, говорится в материале.

По словам Дональда Трампа, его запланированная встреча с лидером Китая Си Цзиньпином «больше не имеет смысла». Президент США обвинил Пекин в якобы создании монополии на рынке металлов.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше