Трамп сделал острое заявление о Китае и Си Цзиньпине: рынок отреагировал резко

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с жестким заявлением о Пекине. Он заявил о намерении отказаться от личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Речь американского лидера мгновенно отразилась на акциях, долларе и криптовалютах, сообщило агентство Bloomberg.
Рынок остро отреагировал на обещание Вашингтона усилить пошлины в отношении товаров из Китая. Так, курс доллара резко упал. При этом подешевела и нефть.
Стоимость многих криптовалют также упала на 1−7%. Кроме того, 3,5% потерял индекс Nasdaq 100, говорится в материале.
По словам Дональда Трампа, его запланированная встреча с лидером Китая Си Цзиньпином «больше не имеет смысла». Президент США обвинил Пекин в якобы создании монополии на рынке металлов.