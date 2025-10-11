Сойдём с ума от холода? Синоптики рассказали о зиме 2025−2026 года в России и её аномалиях

В европейской части страны картина выглядела контрастно. Москва в конце января перешла в устойчивые оттепели: 27−28 января Центральное УГМС зафиксировало новые суточные максимумы, а снег в городе почти сошёл. На Петербург в январе обрушились сильные снегопады: 12 января высота покрова выросла до 29 см и побила зимний максимум, но уже к концу месяца город снова встретил тёплые дожди и оттепели. На Урале январь вошёл в число самых тёплых за весь ряд наблюдений: Уралгидрометцентр отмечал превышение нормы на 5−7 градусов и исторические рекорды в Екатеринбурге. В Сибири синоптики фиксировали затяжное «плюсовое» влияние Атлантики и серии аномально тёплых дней в конце января. Дальний Восток провёл январь мягко и малоснежно, а во Владивостоке 14 февраля обновился тёплый рекорд дня. На юге, наоборот, случился «обратный» эпизод: в Краснодаре февраль ушёл в минус и оказался примерно на 5 градусов холоднее нормы.