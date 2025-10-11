«Я бы терпел ее капризы»: Прохор Шаляпин признался в чувствах к Олесе Иванченко

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пожаловался на Прохора Шаляпина после того, как тот пошутил над ребенком в шоу «Дети против». Певец в ответ на это на своей странице в соцсети обвинил общественника в травле и призвал «отменить» его самого. По словам артиста, ему всегда нравилось развлекать людей, и своими словами на передаче он не хотел никого обидеть.