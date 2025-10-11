«Я бы терпел ее капризы»: Прохор Шаляпин признался в чувствах к Олесе Иванченко

Певец Прохор Шаляпин признался в романтических чувствах к ведущей и актрисе Олесе Иванченко. По его словам, у него возникли «нежные чувства» к артистке, несмотря на 11-летнюю разницу в возрасте и наличие возлюбленного у девушки.
— Мне кажется, это та женщина, с которой у нас были бы замечательные дети. Я бы терпел ее капризы, — сказал он в подкасте Kiss на Youtube.
Звезда объяснил свое отношение к ведущей «химией» и отметил, что обычно его трудно впечатлить.
— Сколько я всего вижу вокруг — ноль эмоций к этим пустышкам из шоу-бизнеса, — заявил Шаляпин.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пожаловался на Прохора Шаляпина после того, как тот пошутил над ребенком в шоу «Дети против». Певец в ответ на это на своей странице в соцсети обвинил общественника в травле и призвал «отменить» его самого. По словам артиста, ему всегда нравилось развлекать людей, и своими словами на передаче он не хотел никого обидеть.