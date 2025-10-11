Трамп заявил, что США 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с начала ноября текущего года «или раньше» введёт стопроцентные пошлины на товары из Китайской Народной Республики «сверх того уровня, который КНР платит сейчас».
«Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем) США введут в отношении Китая пошлину в размере 100 процентов сверх любой пошлины, которую они платят в настоящее время», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что очередные меры в отношении КНР объясняются «агрессивной позицией» китайской стороны.
«Я только что узнал, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию по торговле в отправленном миру письме с заявлением о том, что они с 1 ноября введут масштабные меры экспортного контроля», — говорится в сообщении Трампа.
Ранее Трамп заявил, что его запланированная на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества встреча с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, «похоже, теперь не имеет смысла».