Прибавка к отпуску. Кому положены дополнительные выходные и как их получить

— Кроме права на дополнительный отпуск у работников есть право на перенесение или продление очередного отпуска. Например, в случае временной нетрудоспособности работника. Такое же право появляется в ситуациях, когда работник во время ежегодного оплачиваемого отпуска исполнял государственные обязанности, а также в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством и локальными нормативными актами. Срок, на который отпуск должен быть продлён или перенесён, определяется работодателем с учётом пожеланий работника, — пояснила Екатерина Ноженко.