Карпин: футболисту сборной России Мелехину разорвали ухо на матче с Ираном

В пятницу на стадионе «Волгоград Арена» состоялся товарищеский матч, в котором сборная России одержала победу над командой Ирана со счетом 2:1. В ходе борьбы за мяч иранский футболист непреднамеренно нанес травму российскому игроку Мелехину. В голову Мелехина ударили шипы от бутс иранского спортсмена. Главный тренер национальной сборной Ирана по футболу Амир Галенои отметил, что встреча с российской командой стала значимым психологическим испытанием для его подопечных.