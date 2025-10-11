Ричмонд
Снег лежит уже на 60 процентах территории России, заявил Вильфанд

Снежный покров на европейской части России в ближайшую неделю не прогнозируется.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Снег лежит уже на 60% территории России, но на европейской части страны появление устойчивого покрова в ближайшую неделю не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снег лежит уже на 60% территории России, и существенных изменений сейчас не ожидается. Вся Сибирь холодная, поэтому снег там останется. На европейской территории России снег пока не прогнозируется. Я говорю именно о снежном покрове», — сказал Вильфанд.

