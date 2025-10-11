Снег лежит уже на 60 процентах территории России, заявил Вильфанд

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Снег лежит уже на 60% территории России, но на европейской части страны появление устойчивого покрова в ближайшую неделю не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Снег лежит уже на 60% территории России, и существенных изменений сейчас не ожидается. Вся Сибирь холодная, поэтому снег там останется. На европейской территории России снег пока не прогнозируется. Я говорю именно о снежном покрове», — сказал Вильфанд.
Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.Читать дальше