Захарова: возвращение Лекорню говорит о кризисе демократии во Франции

Макрон вновь назначил премьер-министром Франции Себастьяна Лекорню.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала назначение премьер-министром Франции Себастьяна Лекорню, подавшего в отставку с этой же должности несколько дней назад.

Захарова уточнила, что речь идёт об акте отчаяния и тотальном кризисе демократии во Франции. Она подчеркнула, что мнение жителей Франции уже не учитывается.

«На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии — мнение французов больше не учитывается», — написала Захарова в Telegram.

Она напомнила, что Лекорню говорил о том, что Франции требуется стабильность.

Напомним, Лекорню сначала продержался на посту месяц, он подал в отставку через 12 часов после назначения кабинета министров. В пятницу французский лидер Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон взял в заложники целую страну. Он назвал президента Франции безумцем.

