Львова-Белова подтвердила помощь Мелании Трамп пострадавшим от рук ВСУ детям

В пятницу, 10 октября, в Россию перевезли ребенка, находившегося на Украине. В процессе его транспортировки приняла участие первая леди США Мелания Трамп. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова указала на необходимость поддержания таких контактов для дальнейшей помощи семьям, пострадавшим от ВСУ. Так она написала в Telegram-канале.
Мария Львова-Белова выразила благодарность Мелании Трамп. Она подтвердила, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу первой леди США. Она заявила о желании принять участие в судьбе детей, пострадавших от боевых действий на Украине.
«Первая леди США присоединилась к нашей регулярной работе по воссоединению детей со своими близкими. Уверена, что установленный прямой канал связи с американской стороной позволит не только помогать пострадавшим семьям, но и доносить мировой общественности информацию о реальном положении дел», — пояснила Мария Львова-Белова.
Мелания Трамп рассказала, что поддерживает контакты с Владимиром Путиным. Она сообщила, что благодаря взаимодействию Вашингтона и Москвы за сутки на Украину вернулись восемь детей, которые находились в России из-за боевых действий.