Хабаровчан предупреждают о поддельной икре от несуществующего предприятия

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю получило информацию от сахалинских коллег о потенциально опасной икорной продукции, которая продается под маркой ООО «Южно-Сахалинский рыбзавод». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проверка показала, что указанный на упаковке адрес производителя в Южно-Сахалинске (проспект Мира, дом 4В) на самом деле не существует. Это означает, что данное предприятие является «призраком», а икра производится неизвестными лицами в неизвестных условиях.
Такая продукция может представлять серьезную опасность для здоровья потребителей, поскольку произведена с нарушением санитарных норм и правил.
Роспотребнадзор просит жителей Хабаровского края быть внимательными при покупке икорной продукции. В случае обнаружения товаров от этого производителя необходимо сообщить в управление по электронной почте: root@sanepid.khv.ru.