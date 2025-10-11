Ричмонд
Звезда «Улиц разбитых фонарей» изменилась до неузнаваемости после болезни

Внешний вид Анастасии Мельниковой претерпел изменения несколько лет назад, после того как артистка набрала вес. Как выяснилось позднее, эти трансформации были связаны с серьёзным заболеванием, о котором Мельникова рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».

Источник: Life.ru

В одном из интервью Мельникова, комментируя перемены в своей внешности, обмолвилась о том, что её лицо стало напоминать «лицо обезьяны». Звезда «Улиц разбитых фонарей» предпочла не раскрывать свой точный диагноз.

Она сообщила, что после перенесённых операций и курса сильнодействующих лекарств какое-то время была лишена возможности самостоятельно передвигаться и вынуждена была пользоваться инвалидной коляской.

«Есть люди, которые и два дня не прожили, а у меня уже 10 лет», — сказала актриса, отвечая на вопрос телеведущей Леры Кудрявцевой.

В настоящее время состояние актрисы стабилизировалось, и её внешний вид значительно улучшился. По всей видимости, болезнь перешла в стадию ремиссии. Однако Мельниковой по-прежнему необходимо регулярно наблюдаться у врачей и следить за своим здоровьем.

Накануне сообщалось об экстренной госпитализации народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной в одну из московских клиник. 87-летняя актриса пожаловалась на боли в сердце и сильную тахикардию. Актрису доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи отмечают у неё повышенное давление и выраженную одышку.

