Звезда «Улиц разбитых фонарей» изменилась до неузнаваемости после болезни

Внешний вид Анастасии Мельниковой претерпел изменения несколько лет назад, после того как артистка набрала вес. Как выяснилось позднее, эти трансформации были связаны с серьёзным заболеванием, о котором Мельникова рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».