Вильфанд прогнозирует 11 октября в Москве теплую сентябрьскую погоду

«Начиная с понедельника прогнозируется небольшой дождь, иногда в воздухе будут заметны и снежинки. Мокрый снег тоже не исключен, потому что уже на высоте полутора километров температуры отрицательные. Поэтому снежинки будут, но конечно же они на земле будут таять. В целом погода прохладная, примерно на 1 градус ниже нормы. А вот начиная с четверга небольшое повышение, там давление начнет подрастать, почти не будет осадков. И температуры дневные будут 5−10 градусов, ночью по-прежнему от 0 до 5, днем 5−10. Температура около нормы в течение всей второй половины недели», — заключил синоптик.