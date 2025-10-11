Ричмонд
Росавиация опровергла открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону в ближайшее время открывать не планируют. Об этом сообщил в пятницу, 10 октября, канал РЕН ТВ, ссылаясь на Росавиацию.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что аэровокзал может возобновить работу 26 октября.

— Аэропорт будет оставаться закрытым по соображениям безопасности, — заявили в Росавиации телеканалу.

Представители Министерства транспорта РФ ранее сообщили, что аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов с 09:00 11 сентября.

Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что перевозчик в сентябре намерен запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.

Из парков российских авиакомпаний к 2030 году могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов, если в дальнейшем ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию. Об этом 7 октября заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, на сегодняшний день авиапарк насчитывает 1135 судов, которые покрывают 99 процентов всех перелетов. Но «на крыле» сейчас находятся только 1088 самолетов — оставшиеся 47 не используются для выполнения рейсов.