Стал известен размер российской пенсии Пугачевой

Певица Алла Пугачева, которая уехала из РФ после начала спецоперации, получает пенсию в размере 67 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «КП».

Уточняется, что в эту сумму входят пособие по старости и компенсационная выплата, начисляемая за звание народной артистки СССР. Деньги приходят на банковскую карту артистки, с которой оплачиваются налоги и счета за квартиру.

Также известно, в России у 76-летней Пугачевой имеется доверенное лицо, которое выполняет срочные задачи, сказано в статье.

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что Алла Пугачева приезжала в Россию с просьбой разрешить вернуться в страну ее супругу — юмористу Максиму Галкину*. По его словам, певица и артист — «умные, хитрые и циничные».

Ранее режиссер и телеведущий Александр Гордон заявил, что Алла Пугачева — «главная мафиозница» отечественной эстрады.

В начале октября в Роспатент поступило заявление, в рамках которого прекращается охрана товарного знака «Максим Галкин»*. Если следствие встанет на сторону заявителя, то марка может уйти к третьему лицу.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции России.