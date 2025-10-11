Ричмонд
Трамп опроверг свое заявление об отказе от встречи с Си Цзиньпином

Трамп сообщил, что США могут ввести санкции против ряда товаров из Китая.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп опроверг свое же заявление. Он сообщил, что не отказывался от предстоящей встречи с председателем Китая Си Цзиньпином. Однако несколькими часами ранее президент США заявил, что переговоры уже «не имеют смысла».

Дональд Трамп при этом уведомил, что не уверен в проведении встречи с президентом КНР в Южной Корее. Он, кроме того, напомнил, что Вашингтон планирует ввести новые санкции против Пекина.

Помимо прочего, хозяин Белого дома оповестил, что повышенные тарифы США для Китая коснутся не только программного обеспечения. По его словам, могут быть приняты санкции против целого ряда товаров.

В своей соцсети Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен ввести 100%-ую пошлину на продукцию из Пекина. Он добавил, что США хотят обеспечить экспортный контроль на критически важное ПО уже с 1 ноября.

