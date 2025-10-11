Цена биткоина на бирже упала после слов Трампа о пошлинах против КНР

Стоимость криптовалюты биткоин опустилась ниже 105 тысяч долларов впервые с 24 июня текущего года, следует из данных Binance.
После полуночи биткоин снижался на 13,68 процента и находился на уровне 104,764 тысячи долларов. К 00:34 мск он замедлил снижение, оказавшись на отметке в 111,338 тысячи долларов.
Цена биткоина опустилась на фоне слов президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о введении пошлин против КНР.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон введёт стопроцентные пошлины на товары из Китайской Народной Республики. Он утверждает, что очередные меры объясняются «агрессивной позицией» китайской стороны.
