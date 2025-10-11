В ГД хотят дать россиянкам право уходить в декрет на любом сроке беременности

Россиянки могут получить право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Мы предлагаем разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности», — цитирует Миронова ТАСС.
Кроме того, депутат предложил дать право на выплаты по беременности и родам неработающим женщинам и расширить перечень льгот для семей с детьми.
Ранее сообщалось, что проектом федерального закона предлaгается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постaновки на учет в женской консультации.
Тем временем статистики выяснили, что россиянки стали в среднем проводить в декретном отпуске всего 2 года и один месяц при том, что срок декретного отпуска равен трем годам.
Сколько длится декретный отпуск в 2025 году и как он оплачивается, узнайте здесь на KP.RU.