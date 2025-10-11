Гидрометцентр: В Подмосковье объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана

«В период до 10:00 мск субботы объявлен жёлтый погодный уровень из-за ожидаемого местами тумана, при котором видимость может упасть до 100−500 метров», — сообщил представитель ведомства.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, ночью ожидается облачная погода с дождями, местами умеренными. Температура в Москве составит до +9 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, 2−7 м/с. Днём в субботу в Москве воздух прогреется до +10…+12 градусов, в Подмосковье — от +7 до +12 градусов.
Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в столице ожидается пасмурная, умеренно тёплая и влажная погода. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, температура воздуха на 3−4 градуса превышает обычные показатели для этого периода. Ожидаются небольшие дожди на протяжении всей недели, а ночные заморозки маловероятны. Также сообщалось о вероятности густых туманов в Подмосковье ночью и утром в среду, с ухудшением видимости на дорогах до 300−500 метров.
