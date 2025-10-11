Гидрометцентр: В Подмосковье объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана

Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в столице ожидается пасмурная, умеренно тёплая и влажная погода. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, температура воздуха на 3−4 градуса превышает обычные показатели для этого периода. Ожидаются небольшие дожди на протяжении всей недели, а ночные заморозки маловероятны. Также сообщалось о вероятности густых туманов в Подмосковье ночью и утром в среду, с ухудшением видимости на дорогах до 300−500 метров.