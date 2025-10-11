Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гидрометцентр: В Подмосковье объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана

В Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана, который ожидается в регионе до 10:00 мск субботы. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ, предупредив о снижении видимости на дорогах. Туман стал пятым подряд с начала недели, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

«В период до 10:00 мск субботы объявлен жёлтый погодный уровень из-за ожидаемого местами тумана, при котором видимость может упасть до 100−500 метров», — сообщил представитель ведомства.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, ночью ожидается облачная погода с дождями, местами умеренными. Температура в Москве составит до +9 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, 2−7 м/с. Днём в субботу в Москве воздух прогреется до +10…+12 градусов, в Подмосковье — от +7 до +12 градусов.

Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в столице ожидается пасмурная, умеренно тёплая и влажная погода. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, температура воздуха на 3−4 градуса превышает обычные показатели для этого периода. Ожидаются небольшие дожди на протяжении всей недели, а ночные заморозки маловероятны. Также сообщалось о вероятности густых туманов в Подмосковье ночью и утром в среду, с ухудшением видимости на дорогах до 300−500 метров.

Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.