США заявили о готовности к войне с Китаем

Соединенные Штаты подготовились к возможной торговой войне с Китаем. Однако Вашингтон этого не желает. Так заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир в беседе с телеканалом Fox News.
Чиновник отметил, что совсем «не обязательно» начинать торговую войну. Он пояснил, что Вашингтон сможет пойти на такой шаг, если «будет нужно».
«Мы прямо сейчас выясняем, каковы позиции сторон, в ближайшие дни мы попытаемся понять, есть ли способ продвинуться вперед», — заключил Джеймисон Грир.
Президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Пекина. По его словам, с 1 ноября планируется ввести 100%-ую пошлину на товары из Китая. Пока не ясно, какая конкретно продукция попадает под повышенные тарифы.