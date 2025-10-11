В Госдуме предложили разрешить декрет на любом сроке беременности

В настоящее время в России женщина может уйти в отпуск по беременности и родам на основании листка нетрудоспособности. Для одноплодной беременности предусмотрено 70 дней до предполагаемой даты родов и 70 дней после. При многоплодной беременности этот срок составляет 84 дня до родов и 110 дней после. В случае осложнений при родах срок отпуска увеличивается до 156 дней, включая 70 дней до родов и 86 дней после. После завершения отпуска по беременности и родам один из родителей имеет право взять отпуск по уходу за ребенком. Предложенные изменения направлены на модернизацию существующей системы социальной поддержки материнства и детства, делая ее более адаптивной к реалиям современной жизни.