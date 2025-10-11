В Госдуме предложили разрешить декрет на любом сроке беременности

Россиянкам хотят расширить возможности выхода в декрет.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил предоставить россиянкам право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Об этом политик заявил в интервью СМИ. Инициатива направлена на усиление социальной защиты будущих матерей и поддержку семей с детьми.
«Мы считаем, что женщина должна иметь возможность уйти в декретный отпуск тогда, когда это необходимо ей и ее ребенку, а не только по строго определенным законодательством срокам», — заявил лидер партии ТАСС, подчеркивая важность гибкого подхода к данному вопросу. Он также отметил, что расширение прав на досрочный декретный отпуск позволит снять дополнительную нагрузку с будущих матерей и создать более комфортные условия для ожидания ребенка.
Помимо этого, Миронов предложил распространить выплаты по беременности и родам на неработающих женщин, что станет дополнительной мерой поддержки для тех, кто не имеет официального трудоустройства. Депутат также выступил с инициативой повысить общий уровень поддержки семей с детьми, в частности, за счет расширения льгот по ипотеке.
В настоящее время в России женщина может уйти в отпуск по беременности и родам на основании листка нетрудоспособности. Для одноплодной беременности предусмотрено 70 дней до предполагаемой даты родов и 70 дней после. При многоплодной беременности этот срок составляет 84 дня до родов и 110 дней после. В случае осложнений при родах срок отпуска увеличивается до 156 дней, включая 70 дней до родов и 86 дней после. После завершения отпуска по беременности и родам один из родителей имеет право взять отпуск по уходу за ребенком. Предложенные изменения направлены на модернизацию существующей системы социальной поддержки материнства и детства, делая ее более адаптивной к реалиям современной жизни.