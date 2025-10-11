Налоговый вычет по семейным инструментам сбережений увеличат до 1 млн рублей

Получить единый налоговый вычет в размере до 500 тысяч рублей сможет каждый родитель на сумму вложений в долгосрочные сбережения в случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей. Увеличенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений будет доступен до достижения ребёнком совершеннолетия или 24 лет, если он обучается в очном формате.