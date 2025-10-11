Заявления Трампа о Китае и новых пошлинах вызвали обвал крипторынка

Во время ночных торгов 11 октября 2025 года курс биткоина пробил отметку $104,764 тысяч. Снижение составило 13,68%, но через 15 минут котировки частично стабилизировались на уровне $111,338 тыс., уменьшившись всего на 8,25%. Об этом говорится на сайте Binance.