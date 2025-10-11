Наводнение в Мексике унесло жизни десятков людей: что известно о последствиях катаклизмов

Мексику охватили сильные проливные дожди. Наводнения затронули жителей четырех штатов. Так, погибло уже не менее 24 человек. Обстановку освещает телеканал N+.
По данным СМИ, проливные дожди не прекращаются несколько часов. Уточняется, что тяжелее всего сложилась обстановка в Поса-Рике штата Веракрус. Население города составляет более 180 тысяч человек.
Мексика, как отмечается, пострадала от воздействия штормов «Рэймонд» и «Присцилла» в Тиъом океане. В ряде городов фиксируют оползни, отключения электричества и выходы рек из берегов.
