Жители Люберец раскритиковали памятник учительнице, делающей селфи

Жители подмосковных Люберец раскритиковали в социальных сетях новый бронзовый памятник учительнице, который установили в Дзержинском. Одних пользователей возмутило то, что у статуи «слишком выпуклая грудь» и «видно соски», другим не понравилось лицо педагога.
Скульптор Александр Рожников заступился за свое творение. В беседе с изданием «Москва онлайн» он сказал, что те, кто обсуждают грудь, хотят видеть только пошлость.
— Вы когда-нибудь видели сидящую девушку, чтобы у нее какие-то места были не выпуклые? Работа выполнена в реалистической манере, ничего там не выпирает, — заявил художник порталу.
Он подчеркнул, что при подготовке памятника пересмотрел десятки фото молодых учительниц и «выбрал совершенно нейтральную одежду».
