В Дербенте древнее подземное водохранилище открыли для посещения

МАХАЧКАЛА, 11 окт — РИА Новости. Подземное водохранилище, построенное в X-XI веках, открыли в дагестанском Дербенте, сообщатся в Telegram-канале Дербентского музея-заповедника.
«Уникальное подземное водохранилище, скрывавшееся столетиями, теперь музейфицировано! В Дербентском музее-заповеднике состоялось открытие подземного водохранилища X-XI веков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за время работ по восстановлению объекта выкачали более тысячи кубометров воды и вывезли свыше десяти машин мусора, накопленного за долгие годы.
Ранее в музее рассказали, что это сооружение — часть старинной системы водоснабжения Дербента: вода поступала из горных источников через специально созданные резервуары и подземные каналы. Отмечалось, что после открытия подземное водохранилище станет новой туристической локацией, маршрут позволит увидеть уникальное наследие, сохранившееся с глубокой древности.