В Дербенте древнее подземное водохранилище открыли для посещения

Ранее в музее рассказали, что это сооружение — часть старинной системы водоснабжения Дербента: вода поступала из горных источников через специально созданные резервуары и подземные каналы. Отмечалось, что после открытия подземное водохранилище станет новой туристической локацией, маршрут позволит увидеть уникальное наследие, сохранившееся с глубокой древности.