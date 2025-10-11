Россиянам рассказали о случаях обмана при поверке счетчиков: как мошенники воздействуют на жильцов

Россиян, особенно пожилого возраста, обманывают с поверкой счетчиков. Мошенники предлагают жильцам измерить значения по завышенным ценам. Аферисты выполняют работу со счетчиками, результаты которой «проверить сложно». Об этом предупредил депутат Госдумы Ярослав Нилов, пишет ТАСС.
Парламентарий рассказал, что мошенники развешивают объявления о якобы необходимости проведения поверки счетчиков. Они обзванивают жильцов и навязывают услуги. Такой обман стоит называть «социальным мошенничеством», отметил депутат.
«Пожилой человек не знает реальную стоимость. Выписывают счет на 15 тыс. рублей, хотя очевидно, что контроль работы счетчика стоит в разы дешевле. За 1,5 тысячи рублей оба счетчика поверяет компания, а здесь 15 тысяч за два счетчика. Ну, явно мошенники, которые просто наживаются на доверчивости старшего поколения», — уведомил Ярослав Нилов.
Злоумышленники также стали дублировать SIM-карты и красть деньги с банковских счетов. С помощью телефонного номера аферисты также получают доступ к аккаунту на Госуслугах.