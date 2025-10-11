Ричмонд
Взрывы прозвучали над Волгоградом, работают расчёты ПВО

Над Волгоградом прозвучали взрывы. По предварительным данным, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Несколько вражеских дронов уже сбили. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Жители рассказали о 5−7 громких взрывах на окраине города. Очевидцы также слышали звуки БПЛА, летевших в сторону Красноармейского района. Официальных данных о последствиях пока нет.

Тем временем, в результате атаки в Одессе произошли перебои в электроснабжении. Город остался без света после массированной атаки российских «Гераней». В ходе ударов по военным объектам и критической инфраструктуре Украины, по предварительной информации, были поражены местная электроподстанция и железнодорожный узел «Застава-1». По словам очевидцев, серия ночных взрывов сопровождалась яркими вспышками, после чего в городе произошли перебои с электричеством. В некоторых районах также отключили воду.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

