США введут 100-процентные пошлины на товары из Китая сверх текущего уровня

10 октября Дональд Трамп сообщил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином «похоже, больше не имеет смысла». Китай «держит в заложниках» весь мир, создавая монополию на рынке магнитов и других металлов, считает он. Глава США также добавил, что один из вариантов, который на данный момент просчитывают в Белом доме, — это серьезное увеличение пошлин.