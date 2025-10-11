США введут 100-процентные пошлины на товары из Китая сверх текущего уровня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что с 1 ноября Америка введет против КНР 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют сейчас.
— С 1 ноября 2025 года США введут 100-процентный тариф на Китай, сверх любого тарифа, который они в настоящее время платят, — написал он в соцсети Truth Social.
Также с 1 ноября Штаты введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.
По словам американского лидера, это будет ответом на запланированное Китаем введение масштабных экспортных ограничений с 1 ноября «почти на все производимые им товары».
— Подобное совершенно беспрецедентно в международной торговле и представляет собой моральное унижение в отношениях с другими странами, — заявил Трамп.
10 октября Дональд Трамп сообщил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином «похоже, больше не имеет смысла». Китай «держит в заложниках» весь мир, создавая монополию на рынке магнитов и других металлов, считает он. Глава США также добавил, что один из вариантов, который на данный момент просчитывают в Белом доме, — это серьезное увеличение пошлин.