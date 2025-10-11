Трамп оценил поддержку Россией и другими странами плана США по Газе

Хозяин Белого дома Дональд Трамп рассказал об отношении иностранных лидеров к его плану по урегулированию в Газе. Он выразил радость в связи с поддержкой Россией и другими странами мирной концепции США. Так американский лидер заявил в разговоре с журналистами.
Дональд Трамп отметил, что «не знает», кто из лидеров зарубежных государств не присоединился к плану по Газе. По его словам, даже те, кто «необязательно был вовлечен в процесс», поддержали инициативу Вашингтона.
«Россия присоединилась. Президент России Владимир Путин в полной мере поддерживает его. Иран присоединился. Я был очень рад этому», — заверил Дональд Трамп.
Стоит напомнить, что 10 октября вступило в силу соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении боевых действий в секторе Газа. С 12:00 стороны не наносят удары и готовятся к возвращению заложников домой.