Специалисты Роскосмоса провели огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5»

В России провели успешные испытания первой ступени космической ракеты «Союз-5». Они прошли на земле. В ходе исследования проверили взаимодействие бортовых систем аппарата. Об этом оповестили в пресс-службе «Роскосмоса».
Сообщается, что во время тестирования кислородно-керосиновый двигатель проработал 160 секунд. Тяга составила 800 тонн. Таким образом специалисты начали готовиться к запуску ракеты с космодрома Байконур. Он запланирован на конец 2025 года.
«Сегодня в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности проведены наземные огневые испытания первой ступени ракеты “Союз-5”, — уведомили в корпорации.
Между тем глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поднялся на вертолете в горы Памира и посетил отдельный оптико-электронный узел системы контроля космического пространства «Окно». Он стал частью российской системы контроля космического пространства для мониторинга деятельности.