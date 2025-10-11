«Дело не в возрасте»: Life.ru выяснил, как неправильный прикус ускоряет старение

А ранее японские учёные представили методику, которая позволяет «вырастить» зуб прямо в ротовой полости. На мышах препарат показал успешный результат, и эксперты предполагают, что при удачном ходе испытаний люди могут получить доступ к технологии примерно к 2030 году. Однако у специалистов всё ещё есть множество вопросов к таким методам.