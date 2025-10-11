Мужчина в США заразил ВИЧ сотрудников больницы, брызнув в них кровью

Житель Дагестана заразил ВИЧ-инфекцией женщину, которая согласилась стать его третьей супругой, — она начала жаловаться на слабость и налет на языке. Об этом в июне рассказал врач местной больницы. Спустя некоторое время ее мужу потребовалась операция. Перед ней он прошел обследования, в результате которых у него обнаружили ВИЧ. Впоследствии такой же диагноз поставили и женщине, которая ранее обращалась за медпомощью.