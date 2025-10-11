Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина в США заразил ВИЧ сотрудников больницы, брызнув в них кровью

Житель американского штата Северная Каролина был арестован за нападение на двух сотрудников больницы. Об этом сообщило издание New York Post.

Житель американского штата Северная Каролина был арестован за нападение на двух сотрудников больницы. Об этом сообщило издание New York Post.

В марте 25-летний мужчина обратился в медучреждение из-за диабета, ему поставили капельницы. Рядом работали два медика — мужчина и женщина. Внезапно пациент вырвал иглу из руки и брызнул кровью в глаза сотрудникам больницы.

Позже выяснилось, что они заразились ВИЧ. По предварительной информации, мужчина был ВИЧ-инфицированным.

Его арестовали только через полгода. До этого он получал медицинскую и психиатрическую помощь. Если мужчину признают виновным, то его могут отправить в тюрьму на семь лет, сказано в статье.

Житель Дагестана заразил ВИЧ-инфекцией женщину, которая согласилась стать его третьей супругой, — она начала жаловаться на слабость и налет на языке. Об этом в июне рассказал врач местной больницы. Спустя некоторое время ее мужу потребовалась операция. Перед ней он прошел обследования, в результате которых у него обнаружили ВИЧ. Впоследствии такой же диагноз поставили и женщине, которая ранее обращалась за медпомощью.