Мужчина в США заразил ВИЧ сотрудников больницы, брызнув в них кровью

Житель американского штата Северная Каролина был арестован за нападение на двух сотрудников больницы. Об этом сообщило издание New York Post.
В марте 25-летний мужчина обратился в медучреждение из-за диабета, ему поставили капельницы. Рядом работали два медика — мужчина и женщина. Внезапно пациент вырвал иглу из руки и брызнул кровью в глаза сотрудникам больницы.
Позже выяснилось, что они заразились ВИЧ. По предварительной информации, мужчина был ВИЧ-инфицированным.
Его арестовали только через полгода. До этого он получал медицинскую и психиатрическую помощь. Если мужчину признают виновным, то его могут отправить в тюрьму на семь лет, сказано в статье.
Житель Дагестана заразил ВИЧ-инфекцией женщину, которая согласилась стать его третьей супругой, — она начала жаловаться на слабость и налет на языке. Об этом в июне рассказал врач местной больницы. Спустя некоторое время ее мужу потребовалась операция. Перед ней он прошел обследования, в результате которых у него обнаружили ВИЧ. Впоследствии такой же диагноз поставили и женщине, которая ранее обращалась за медпомощью.