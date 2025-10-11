Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог рассказал, как распознать телефонных мошенников

Психолог Козлов рассказал, что распознать мошенников можно по уличному диалекту.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Распознать телефонных мошенников можно по «уличному диалекту» и определенным фразам, рассказал РИА Новости доктор психологических наук Николай Козлов.

«При общении с телефонными мошенниками слышен иностранный акцент, тюремный жаргон и уличный диалект. Например, маркерами того, что вы говорите с мошенником, могут стать такие слова и словосочетания, как “в натуре”, “че”, “прешь”, “кто такой взялся тут” и другие», — рассказал он.

Также психолог призвал всегда быть готовым к тому, что звонят с незнакомого номера чаще всего мошенники.

Козлов напомнил, что по любым вопросам, в том числе касающимся денег, можно лично прийти в отделение банка или воспользоваться официальным приложением.