Психолог рассказал, как распознать телефонных мошенников

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Распознать телефонных мошенников можно по «уличному диалекту» и определенным фразам, рассказал РИА Новости доктор психологических наук Николай Козлов.
«При общении с телефонными мошенниками слышен иностранный акцент, тюремный жаргон и уличный диалект. Например, маркерами того, что вы говорите с мошенником, могут стать такие слова и словосочетания, как “в натуре”, “че”, “прешь”, “кто такой взялся тут” и другие», — рассказал он.
Также психолог призвал всегда быть готовым к тому, что звонят с незнакомого номера чаще всего мошенники.
Козлов напомнил, что по любым вопросам, в том числе касающимся денег, можно лично прийти в отделение банка или воспользоваться официальным приложением.