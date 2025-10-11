МЧС: Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в Красноярском крае

Напомним, возгорание произошло в одной из квартир в пятиэтажке в городе Сосновоборске. При этом огонь быстро распространился на кровлю здания. Сообщалось, что из дома самостоятельно эвакуировались 200 человек. Позже в МЧС информировали, что огонь был локализован на площади 2000 квадратных метров.