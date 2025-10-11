Ричмонд
МЧС: Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в Красноярском крае

Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Красноярске локализован на площади 2000 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Красноярском крае в ночь на субботу 11 октября. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС. Также сообщается о двух пострадавших.

«Пожар локализован. Один человек погиб, двое пострадали. 28 человек размещены в ПВР (местный лицей)», — сказано в релизе.

Напомним, возгорание произошло в одной из квартир в пятиэтажке в городе Сосновоборске. При этом огонь быстро распространился на кровлю здания. Сообщалось, что из дома самостоятельно эвакуировались 200 человек. Позже в МЧС информировали, что огонь был локализован на площади 2000 квадратных метров.

Накануне под Курском на пожаре погиб 35-летний мужчина.

Также сообщалось, что в Бурятии в пожаре сгорели четыре частных дома. При этом удалось избежать человеческих жертв.