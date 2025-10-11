Врач назвал первые симптомы гриппа

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заболевание гриппом чаще всего развивается внезапно, но в редких случаях за 1−3 дня могут появляться легкая слабость, першение в горле или насморк, при этом без своевременной вакцинации от гриппа даже человек с крепким иммунитетом может заболеть и заработать тяжелые осложнения, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
«Заболевание гриппом чаще всего развивается внезапно — появляется высокая температура, головная боль, слабость, озноб. Но в редких случаях за 1−3 дня могут появляться легкая слабость, першение в горле или насморк», — рассказал РИА Новости Тяжельников.
По его словам, факторами риска могут быть контакт с инфицированным, потому что грипп передается воздушно-капельным путем или через поверхности. Немаловажную роль играет и иммунитет — все то, что его ослабляет: стресс, недосып, неправильное питание, дефицит витаминов приводят к повышенному риску заболеть гриппом.
«Безусловно, здоровый организм с крепким иммунитетом лучше борется с вирусами, снижая шансы инфекций или осложнений. И сбалансированное питание, и сон, и питьевой режим, и разумная регулярная физическая активность важны в деле укрепления иммунитета. Но грипп — это вирус, и стопроцентной защиты от него нет. Поэтому важно помогать своему организму, делая прививку от гриппа. А без прививки и заболеть гриппом, и заработать тяжелые осложнения от этой коварной болезни может каждый, даже человек с очень крепким иммунитетом», — добавил врач.