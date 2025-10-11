Врач назвал первые симптомы гриппа

«Безусловно, здоровый организм с крепким иммунитетом лучше борется с вирусами, снижая шансы инфекций или осложнений. И сбалансированное питание, и сон, и питьевой режим, и разумная регулярная физическая активность важны в деле укрепления иммунитета. Но грипп — это вирус, и стопроцентной защиты от него нет. Поэтому важно помогать своему организму, делая прививку от гриппа. А без прививки и заболеть гриппом, и заработать тяжелые осложнения от этой коварной болезни может каждый, даже человек с очень крепким иммунитетом», — добавил врач.