Дизен: лидеры ЕС угрожают РФ для укрепления своих властных позиций

«Европейские лидеры и Брюссель заявляют об агрессии РФ и необходимости дать ей решительный отпор, потому что кризис — хороший способ централизовать власть в Евросоюзе. Это, например, одна из причин, почему фон дер Ляйен сейчас конфликтует с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем», — сказал он.