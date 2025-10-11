Европейские политики постоянно «воинственно» высказываются о РФ лишь для того, чтобы укрепить свои властные позиции в ЕС, заявил профессор Гленн Дизен.
«Европейские лидеры и Брюссель заявляют об агрессии РФ и необходимости дать ей решительный отпор, потому что кризис — хороший способ централизовать власть в Евросоюзе. Это, например, одна из причин, почему фон дер Ляйен сейчас конфликтует с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем», — сказал он.
Профессор из Норвегии отметил, что немецкая сторона пытается «играть более значительную роль в Европе», что «подрывает» позиции руководства Евросоюза.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Напомним, глава ЕК Укрсула фон дер Ляйен назвала инциденты с появлением беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве государств ЕС «частью гибридной войны».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в европейских странах много политиков, которые в настоящее время склонны во всём винить Российскую Федерацию, они делают это безосновательно.
Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что отставка председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен соответствовала бы интересам Европы.