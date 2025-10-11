В горах Красной Поляны в Сочи выпал первый снег

В Красной Поляне в Сочи выпал первый в этом сезоне снег. Осадки выпали на высоте свыше 2,2 тысячи метров над уровнем моря, а также в зоне Цирк-2. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы курорта.